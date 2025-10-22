28 февраля в Белом доме встретились Трамп и Зеленский, который прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. В итоге между сторонами произошел конфликт, в результате которого украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.