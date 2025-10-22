The Atlantic: экс-советник Бэннон консультировал Трампа накануне ссоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп за несколько дней до ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года звонил своему бывшему советнику Стивену Бэннону за консультацией. Об этом сообщает The Atlantic, ссылаясь на книгу Джонатана Карла «Возмездие. Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку».
В преддверии встречи Зеленского с Трампом американскому лидеру показали проект сделки с Украиной, однако она главе Белого дома показалась невыгодной для США. Тогда он в присутствии своих помощников лично позвонил Бэннону, чтобы тот сообщил свое мнение по этому соглашению.
«Мне она (сделка. — Прим. ред.) чертовски не нравится, связывает нас с Украиной… Он (Зеленский. — Прим. ред.) будет хотеть гарантию безопасности… Ему нельзя доверять. Нельзя доверять никому из европейцев», — заявил Бэннон Трампу.
Весь разговор длился порядка 30 минут. На протяжении этого времени Бэннон рассказывал, почему ему не нравится это соглашение. Кроме того, он назвал главу киевского режима «этим панком».
В книге отмечается, что данный разговор мог задать тон предстоящей встрече американского лидера и главы киевского режима, которая в итоге завершилась перепалкой в Белом доме при журналистах.
28 февраля в Белом доме встретились Трамп и Зеленский, который прибыл в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. В итоге между сторонами произошел конфликт, в результате которого украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.