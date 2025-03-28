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Thai PBS: Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке возросло до 10 человек

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего в Бангкоке, достигло 10 человек, еще 16 пострадали. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил телеканал Thai PBS.

Источник: ТАСС

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего в Бангкоке, достигло 10 человек, еще 16 пострадали. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщил телеканал Thai PBS.

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