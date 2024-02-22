Тейлор Свифт второй год подряд признана самым продаваемым музыкантом

Вскоре о ней заговорили уже в контексте Суперкубка. В этом году СМИ и болельщики прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за отношений Свифт с игроком «Чифс» Трэвисом Келси. Певица посетила 12 игр «Канзас-Сити», подняв и без того высокие рейтинги NFL, отметило агентство Reuters. А опрос, проведенный Университетом Сетон-Холл в Нью-Джерси, показал, что около 21% американцев (и 41% людей в возрасте от 18 до 34 лет), которые планировали посмотреть Супербоул в этом году, заявили, что именно интерес к Свифт повлиял на их решение посмотреть матч.