Тейлор Свифт второй год подряд признана самым продаваемым музыкантом

Американская певица и автор песен Тейлор Свифт в четвертый раз и второй год подряд стала самым продаваемым музыкальным исполнителем, говорится в докладе, опубликованном Международной федерацией звукозаписи (IFPI).
«Мы безмерно гордимся тем, что в четвертый раз вручаем награду IFPI “Артист года в мире звукозаписи” Тейлор Свифт, поскольку она продолжает переопределять границы мирового успеха. Тейлор — исключительный талант, и ее преданность своему делу и поклонникам поистине феноменальна», — прокомментировал результаты 2023 года директор по рейтингам и сертификации IFPI Льюис Моррисон.
Второе и третье места заняли южнокорейские группы Seventeen и Stray Kids соответственно. В пятерку лидеров также вошли канадские исполнители Дрейк и The Weeknd.
При составлении рейтинга учитывались мировые продажи музыкального контента исполнителя на стриминговых площадках, физических носителях, а также число скачиваний треков в течение календарного года.
В организации отметили, что Свифт стала первой в истории певицей, которая четырежды возглавила рейтинг в категории «Артист года в мире звукозаписи» за все 11 лет ее существования. Ранее это происходило в 2014, 2019 и 2022 годах.
В феврале исполнительница установила еще один рекорд, в четвертый раз забрав «Грэмми» в номинации «Альбом года» (в этот раз за пластинку Midnights). Столько раз в этой категории не побеждал ни один артист. Тем же вечером Свифт выиграла в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».
Вскоре о ней заговорили уже в контексте Суперкубка. В этом году СМИ и болельщики прозвали Супербоул Taylor Swift Bowl или Swiftie Bowl из-за отношений Свифт с игроком «Чифс» Трэвисом Келси. Певица посетила 12 игр «Канзас-Сити», подняв и без того высокие рейтинги NFL, отметило агентство Reuters. А опрос, проведенный Университетом Сетон-Холл в Нью-Джерси, показал, что около 21% американцев (и 41% людей в возрасте от 18 до 34 лет), которые планировали посмотреть Супербоул в этом году, заявили, что именно интерес к Свифт повлиял на их решение посмотреть матч.
В декабре 2023 года Тейлор Свифт также стала человеком года по версии журнала Time. Она обошла в рейтинге Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Барби. В октябре она получила статус долларовой миллиардерши благодаря своему концертному туру Eras — издание Bloomberg оценило ее состояние в $1,1 млрд.
Осенью 2022 года альбом Midnights певицы стал самым прослушиваемым за один день в истории стримингового сервиса Spotify — его прослушали более 185 млн раз.