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Тейлор Свифт впервые вошла в список миллиардеров Forbes

Певица Тейлор Свифт впервые вошла в перечень богатейших людей мира по версии Forbes. Исполнительница оказалась на 2546-й строчке рейтинга. Ее состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.

Источник: AP 2023

Тейлор Свифт стала миллиардершей в октябре 2023-го благодаря успеху своего мирового тура Eras и растущей ценности ее музыкального каталога, пишет Forbes.

«Свифт — первый музыкант, который вошел в рейтинг исключительно за счет своих песен и выступлений», — отметили в издании.

Состояние артистки включает в себя более 500 миллионов долларов, полученных от роялти и гастролей, еще столько же составляет стоимость ее музыкального каталога плюс около 125 миллионов долларов — недвижимость.

В прошлом году тур Eras стал самым кассовым в истории, собрав более миллиарда долларов. В феврале масштабные гастроли поп-звезды продолжились.

Ранее аналитики подсчитали, что концерты Свифт улучшили прогноз роста ВВП Сингапура на 0,2%.