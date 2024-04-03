Тейлор Свифт впервые вошла в список миллиардеров Forbes

Тейлор Свифт стала миллиардершей в октябре 2023-го благодаря успеху своего мирового тура Eras и растущей ценности ее музыкального каталога, пишет Forbes.
«Свифт — первый музыкант, который вошел в рейтинг исключительно за счет своих песен и выступлений», — отметили в издании.
Состояние артистки включает в себя более 500 миллионов долларов, полученных от роялти и гастролей, еще столько же составляет стоимость ее музыкального каталога плюс около 125 миллионов долларов — недвижимость.
В прошлом году тур Eras стал самым кассовым в истории, собрав более миллиарда долларов. В феврале масштабные гастроли поп-звезды продолжились.
Ранее аналитики подсчитали, что концерты Свифт улучшили прогноз роста ВВП Сингапура на 0,2%.