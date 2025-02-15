Тейлор Свифт установила рекорд по количеству альбомов на вершине хит-парада Британии

Свифт также разделила с Элвисом Пресли (1935−1977) первое место в списке самых популярных иностранных исполнителей в Великобритании. Если же рассматривать общий рейтинг, то 35-летняя американка пока находится позади лишь рок-группы The Beatles и певца Робби Уильямса, которые по 15 раз возглавляли британские хит-парады со своими альбомами.