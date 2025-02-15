Тейлор Свифт установила рекорд по количеству альбомов на вершине хит-парада Британии

По ее данным, концертный альбом Lover (Live From Paris) стал 13-м диском Свифт, возглавившим хит-парад королевства. Таким образом, она смогла превзойти достижение соотечественницы Мадонны, 12 альбомов которой ранее добирались в Великобритании до высшей строчки музыкального рейтинга. Далее идут Кайли Миноуг (10), Барбара Стрейзанд (7), Лана Дель Рей (6), Селин Дион, Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе (по 5).
Свифт также разделила с Элвисом Пресли (1935−1977) первое место в списке самых популярных иностранных исполнителей в Великобритании. Если же рассматривать общий рейтинг, то 35-летняя американка пока находится позади лишь рок-группы The Beatles и певца Робби Уильямса, которые по 15 раз возглавляли британские хит-парады со своими альбомами.