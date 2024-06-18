Тейлор Свифт помешала Charli XCX захватить лидерство в британских чартах

Charli XCX представила свой шестой студийный альбом 7 июня, но через пару дней Свифт выпустила подарочное издание, в которое вошли три дополнительных трека: Hello Goodbye, Guess и Spring Breakers. Тем временем The Tortured Poets Department уже шестую неделю подряд занимает первое место. На сегодня это рекорд для чартов Великобритании, сообщает NME.