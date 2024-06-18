Charli XCX представила свой шестой студийный альбом 7 июня, но через пару дней Свифт выпустила подарочное издание, в которое вошли три дополнительных трека: Hello Goodbye, Guess и Spring Breakers. Тем временем The Tortured Poets Department уже шестую неделю подряд занимает первое место. На сегодня это рекорд для чартов Великобритании, сообщает NME.
Тейлор Свифт помешала Charli XCX захватить лидерство в британских чартах
Поп-звезда Тейлор Свифт не дала Charli XCX вырваться на первые места в чартах Великобритании. Артистка выпустила новое издание своего последнего альбома The Tortured Poets Department, из-за чего лонгплей Чарли BRAT, получивший восторженную реакцию от слушателей и критиков, так и не завоевал первые строчки хит-парадов.