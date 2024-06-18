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Тейлор Свифт помешала Charli XCX захватить лидерство в британских чартах

Поп-звезда Тейлор Свифт не дала Charli XCX вырваться на первые места в чартах Великобритании. Артистка выпустила новое издание своего последнего альбома The Tortured Poets Department, из-за чего лонгплей Чарли BRAT, получивший восторженную реакцию от слушателей и критиков, так и не завоевал первые строчки хит-парадов.

Источник: Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images

Charli XCX представила свой шестой студийный альбом 7 июня, но через пару дней Свифт выпустила подарочное издание, в которое вошли три дополнительных трека: Hello Goodbye, Guess и Spring Breakers. Тем временем The Tortured Poets Department уже шестую неделю подряд занимает первое место. На сегодня это рекорд для чартов Великобритании, сообщает NME.