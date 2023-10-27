Тейлор Свифт получила больше всего номинаций Billboard Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт заявлена в 20 номинациях предстоящей премии Billboard Music Awards — 2023. Полный список номинантов представлен на официальном сайте премии.

33-летняя исполнительница и автор песен заявлена в основных категориях «Лучший артист», «Лучшая певица», а также в категориях «Самый продаваемый артист», «Лучший кантри-артист», «Лучшая кантри-певица». Ее хит Anti-Hero претендует на пять наград, в том числе в номинации «Лучшая песня Hot 100».

На втором месте по числу номинаций (17) расположились американский кантри-певец Морган Уоллен и соул-певица SZA, на третьем — The Weeknd (16). В 14 категориях заявлены рэпер Дрейк и кантри-музыкант Зак Брайан. Следом за ними идут Люк Комбс (10 номинаций), 21 Savage (9), Metro Boomin (9), Майли Сайрус (9), Бейонсе (7), Рема (7), Bad Bunny (6), Peso Pluma (6), Ариана Гранде (5), Давид Гетта (5), Eslabon Armado (5), Кэрол Джи (5), NewJeans (5) и Селена Гомес (5).

По результатам награждения Тейлор Свифт может превзойти Дрейка по количеству наград Billboard Music Awards. Сейчас у нее в копилке 23 статуэтки, а у рэпера — 27. Церемония состоится уже 19 ноября.

Сообщается, что в этом году премия учредила девять новых наград, в том числе «Лучший автор песен Hot 100», «Лучший продюсер Hot 100», «Лучший рок-дуэт/группа», «Лучший исполнитель k-pop в мире» и другие.

Предыдущая церемония состоялась 15 мая 2022 года в Лас-Вегасе. Триумфатором Billboard Music Awards тогда стала Оливия Родриго — она завоевала семь наград. Шесть призов получил Канье Уэст, пять — Дрейк.

В августе этого года Тейлор Свифт стала лидером по числу номинаций на премию MTV VMA, второе место также заняла певица SZA. В итоге она унесла домой девять из 11 возможных наград, в том числе в главных номинациях: «Артист года», «Видео года», «Альбом года» и «Песня года».