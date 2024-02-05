Тейлор Свифт осудили за игнорирование больной Селин Дион на «Грэмми»

Селин Дион вручала Тейлор Свифт статуэтку за победу в номинации «Альбом года». На видео с церемонии видно, что Свифт взяла статуэтку, не взглянув на Дион, проигнорировала ее поздравления и прошла к краю сцену, чтобы поприветствовать аудиторию.