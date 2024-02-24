Тейлор Свифт изменила текст песни ради нового бойфренда

Свифт изменила одну из строчек своего хита «Karma». В оригинале поется «Карма — это парень из телевизора, возвращающийся ко мне домой». В измененной версии она спела «Карма — это парень из Chiefs, возвращающийся ко мне домой». В ролике, опубликованном TMZ, Келси улыбнулся и начал танцевать, когда артистка изменила текст песни.