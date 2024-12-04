Тесто и мясо. Малышева рассказала, чем полезны пельмени

Несмотря на все вышесказанное, пельмени могут быть полезными. Ведь в их составе есть мясо. «В мясе содержится селен, который нужен нам, что бы макрофаги — иммунные клетки, пожирающие и разрушающие микробы, работали хорошо. Без селена макрофаг не работает. А селена в мясе много — половина суточной нормы в 100 граммах», — подчеркнул Коновалов.