Тесто и мясо. Малышева рассказала, чем полезны пельмени

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о пользе такого продукта, как пельмени.
Они отметили, первое, что надо помнить, это очень калорийный продукт. На 100 граммов пельменей с начинкой из мяса приходится 290 ккал, если внутри курица, калорийность снижается до 250 ккал. Соответственно, порция должна быт достаточно умеренной.
Что касается размера, гнаться за маленькими пельмешками не стоит, заметили медики. Ведь чем меньше размер, тем меньше мяса будет, а тесто, наоборот, будет ощутимо, а значит, и гликемический индекс будет очень высоким.
В чем польза?
Несмотря на все вышесказанное, пельмени могут быть полезными. Ведь в их составе есть мясо. «В мясе содержится селен, который нужен нам, что бы макрофаги — иммунные клетки, пожирающие и разрушающие микробы, работали хорошо. Без селена макрофаг не работает. А селена в мясе много — половина суточной нормы в 100 граммах», — подчеркнул Коновалов.
Также польза есть и от теста, в котором может присутствовать яйцо. «В яйце есть холин, который вырабатывает ацетилхолин — вещество, способствующее передаче импульса от нервной клетки по волокнам», — пояснил Коновалов.
«Если не будет ацетилхолина, не будет передачи импульса, будет короткое замыкание в нервной системе», — добавила Малышева.
Как правильно есть?
Для дополнения пельменей используют разные продукты: бульон, сметану, зелень, майонез и кетчуп. А правильно есть такой продукт, заметила Малышева, с уксусом. «Если вы добавляете уксус к любым углеводам — лапше, пельменям, вы должны понимать, что у вас будет резистентный углевод, который будет плохо всасываться, поэтому риски ожирения снижаются. Правильно есть пельмешки с уксусом», — отметила Малышева.
При подготовке материала использованы следующие источники: «Жить здорово!».