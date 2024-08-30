Тестирование системы. Единый налоговый счет получит новый интерфейс

Детальная информация о пенях, таблица обязательств, выгрузка данных в любом формате — Федеральная налоговая служба и корпорация МСП тестируют новый интерфейс Единого налогового счета (ЕНС) для юрлиц. Подробности — в материале aif.ru.
«В новой визуализации раздела была детализирована информация по начислению пени, создана основная таблица обязательств, которая станет навигатором по ЕНС пользователя. Были добавлены возможность выгрузки данных в различных форматах, а также различные виды фильтрации и настроек отображения операций», — цитирует ТАСС слова пресс-службы ФНС.
Особое внимание при разработке инструментария ЕНС уделяется обратной связи с пользователями, отметил генеральный директор корпорации МСП Кирилл Коломийцев. Тестирование позволяет учесть недостатки.
«Это позволяет не только выявлять максимум узких мест еще на предварительных стадиях, но и получать прямую обратную связь от предпринимателей, вносить важные для них изменения еще до запуска нового функционала в эксплуатацию», — отметил он.
С новым дизайном ранее ознакомились представители общественного объединения «Опора России». Их оценка и замечания имеют большое значение для совершенствования интерфейса системы.