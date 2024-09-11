Тестирование посадки на поезд при помощи биометрии начнется в сентябре

Как ожидается, испытания должны завершиться к концу 2024 года. Также в пресс-службе отметили, что посадка на поезд по биометрии станет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их, а сам пассажир всегда сможет выбрать для себя наиболее предпочтительный способ обслуживания.