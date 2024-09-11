Тестирование посадки на поезд при помощи биометрии начнется в сентябре

«На сегодняшний день продолжается тестирование технологического решения для посадки на поезд. ЦБТ совместно с партнерами завершил этап лабораторных испытаний. В сентябре начинается тестирование оборудования “в полевых условиях” — на вокзалах и станциях», — рассказали в пресс-службе.
Как ожидается, испытания должны завершиться к концу 2024 года. Также в пресс-службе отметили, что посадка на поезд по биометрии станет альтернативой предъявлению билета или паспорта, но не заменит их, а сам пассажир всегда сможет выбрать для себя наиболее предпочтительный способ обслуживания.
Ранее Министерство транспорта РФ предложило предусмотреть возможность посадки на поезда, а также приобретение железнодорожных билетов по биометрии. При этом документ будет направлен на допуск возможности посадки пассажира в поезд с использованием государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» при наличии технической возможности у перевозчика.
Единая биометрическая система — государственная цифровая платформа, созданная для защиты и хранения биометрии. Она позволяет гражданам управлять своими данными. В личном кабинете на портале «Госуслуг» в любой момент можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласия на ее обработку или удалить ранее зарегистрированные биометрические образцы. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.