Тест: завершите фразу из фильма Андрея Тарковского «Сталкер»

27 июня 1978 года режиссер Андрей Тарковский начал натурные съемки фильма «Сталкер». Реакция зрителей на картину оказалась непредсказуема: одни считают её гениальной, другие — скучной, нудной и неинтересной. Фильм — философский дискурс о самом сокровенном, что есть у человека, — о способности верить — не нашел понимания у советских чиновников и кинокритиков. А на фестивале в Каннах он удостоился премии за вопросы освещения веры. Тем не менее, для проката французы фильм не купили. Шансов посмотреть его было немного и в СССР — всего 196 копий было сделано на весь Союз. Интерес к картине появился только после чернобыльской катастрофы и смерти Тарковского в конце 1986 года. Со временем фильм стал культовым — его знают и цитируют кинокритики всего мира. Давайте и мы вспомним самые значительные цитаты из картины. Предлагаем пройти тест: завершите фразу из фильма «Сталкер».