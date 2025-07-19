Тест: закончите строки из любовной лирики Александра Пушкина

«Гений чистой красоты» к этому времени имела трех детей и буквально ненавидела своего мужа: «Мне даже не дано утешения уважать его, — писала она в письме подруге, — скажу прямо — я почти ненавижу его». Через год она развелась, но чувства поэтов быстро вспыхивают и так же быстро остывают. Пушкин уже думал о совсем других женщинах. А стихотворение стало признанным эталоном поэтического признания в любви предмету своих чувств. Каждому, у кого хоть раз начинало неровно биться сердце при виде предмета обожания, мы предлагаем пройти тест и закончить строки из любовной лирики Александра Пушкина.