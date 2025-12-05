Популярные темы
Тест: вспомните стихи Фета и закончите его известные цитаты

Поэт Афанасий Фет родился 5 декабря 1820 года в Орловской губернии. Его творчеству свойственны нежные пейзажи, философские размышления и тонкие чувства. В отличие от многих других русских авторов XIX века Афанасий Афанасьевич совсем не поднимал гражданскую тему в своих произведениях, посвящая себя чистому искусству. В день 205-летия со дня рождения поэта вспоминаем его стихи и заполняем пропуски в наиболее ярких цитатах.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

