Тест: вспомните стихи Фета и закончите его известные цитаты

Поэт Афанасий Фет родился 5 декабря 1820 года в Орловской губернии. Его творчеству свойственны нежные пейзажи, философские размышления и тонкие чувства. В отличие от многих других русских авторов XIX века Афанасий Афанасьевич совсем не поднимал гражданскую тему в своих произведениях, посвящая себя чистому искусству. В день 205-летия со дня рождения поэта вспоминаем его стихи и заполняем пропуски в наиболее ярких цитатах.