Тест: угадайте стихи Пушкина, посвященные Наталье Гончаровой

Никому из красавиц XIX века так не доставалось от молвы, как любимой жене поэта Александра Пушкина Наталье Гончаровой. В чем ее только не обвиняли едва ли не в глаза. Говорили о ее холодности, о расчетливости, о несуществующих и предполагаемых любовных связях. Еще хуже дело пошло после ее смерти — копаться в нижнем белье не перестали, придумывая из обрывков фраз или воспоминаний завистников новые предлоги для того, чтобы очернить ее.
Составить ее реальный портрет действительно очень трудно. Но, по сути, все, что нам надо знать о Наталье Гончаровой, так это то, что поэт ее любил и почитал ее как жену и мать своих детей. Когда он погиб, ей было всего 25 лет. Когда они познакомились — ей было 16. Да, она любила балы, а кто в этом возрасте их не любил бы? Да, на нее засматривались мужчины. А кто из девушек, молодых женщин в этом возрасте от этого добровольно бы отказался? Даже сам поэт свои чувства к Наталье описывал в стихах так:
Я влюблен, я очарован,
Я совсем оганчарован.
Своей красотой и утонченностью, нежностью она свела его с ума и взбудоражила умы завистливых людей. Пушкин, окрыленный музой любви, посвятил ей множество прекрасных строк, которыми мы можем наслаждаться и по сей день. Мы предлагаем вспомнить творчество поэта и пройти тест — угадать стихи Пушкина, посвященные Наталье Гончаровой, и завершить строчки из его стихов.
