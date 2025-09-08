Тест: угадайте стихи Пушкина, посвященные Наталье Гончаровой

Составить ее реальный портрет действительно очень трудно. Но, по сути, все, что нам надо знать о Наталье Гончаровой, так это то, что поэт ее любил и почитал ее как жену и мать своих детей. Когда он погиб, ей было всего 25 лет. Когда они познакомились — ей было 16. Да, она любила балы, а кто в этом возрасте их не любил бы? Да, на нее засматривались мужчины. А кто из девушек, молодых женщин в этом возрасте от этого добровольно бы отказался? Даже сам поэт свои чувства к Наталье описывал в стихах так: