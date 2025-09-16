Популярные темы
Тест: угадайте имена легенд мирового футбола по их историям из детства

У спортсменов бывают разные старты в жизни. У кого-то это обычное детство в достатке, а кто-то даже не мог купить мяч для тренировок. Иногда им приходилось выбирать, кем быть — футболистом или преступником. Но, когда у человека есть цель и стремление достичь успеха, то можно пройти через все преграды и сделать прекрасную карьеру в жизни. Пройдите тест ВФокусе Mail и отгадайте имена знаменитых футболистов по их историям из детства.

Александра Камынина
Автор ВФокусе Mail

Еще больше тестов вы можете найти тут.

