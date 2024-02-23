Тест: угадайте, где картина Казимира Малевича

23 февраля 1878 года родился русский и советский художник-авангардист Казимир Малевич. Несмотря на то, что творец писал картины в разных стилях (неопримитивизме, импрессионизме, алогизме и кубизме), ни один из них не отражал его взгляд на реальность. Потому Малевич разработал новое направление — супрематизм (разновидность геометрического абстракционизма). Позже идеи супрематизма стали использоваться не только в живописи, но и в других сферах. В честь дня рождения художника мы решили познакомить вас с его творчеством через тест.