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Тест: угадайте, где картина Казимира Малевича

«Черного квадрата» не будет.

23 февраля 1878 года родился русский и советский художник-авангардист Казимир Малевич. Несмотря на то, что творец писал картины в разных стилях (неопримитивизме, импрессионизме, алогизме и кубизме), ни один из них не отражал его взгляд на реальность. Потому Малевич разработал новое направление — супрематизм (разновидность геометрического абстракционизма). Позже идеи супрематизма стали использоваться не только в живописи, но и в других сферах. В честь дня рождения художника мы решили познакомить вас с его творчеством через тест.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.