Тест: угадайте фразу из книг про Муми-троллей Туве Янссон

Эти книги были глотком свежего воздуха: они будили фантазию и погружали в особый мир детства, в котором было не стыдно мечтать о медалях «как у генерала», ножных браслетах, пиратах, одиночестве и приключениях, кидаться грушами, стряпать пряники и бояться Морры и хатифнаттов. И все это без пионерии и советской морали.
В популярности книг Туве Янссон в СССР особую роль сыграли советские переводчики и редакторы. Они сделали из сказочных повестей финской писательницы настоящее произведение искусства. И то, что книги Туве Янссон были буквально разобраны на цитаты еще в СССР, во многом их заслуга.
Сама Туве Янссон писательницей себя не считала. Она всегда подчеркивала, что она — художник. Между прочим, она иллюстрировала книги Льюиса Кэрролла и Толкиена.
О большом и беспокойном семействе муми-троллей Янссон написала восемь книг и множество рассказов, книг в картинках и пьес. Но славу и богатство ей принесли комиксы о них, которые она много лет рисовала для издательства Associated Press. На пике популярности эти комиксы издавали 58 издательств в 17 странах. Они выходили даже в США — для американцев Туве Янссон нарисовала комикс «Муми-тролли на Диком Западе».
В честь этой удивительной женщины мы предлагаем вам пройти тест и закончить фразы из книг Туве Янссон про муми-троллей.
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