Тест: угадайте фразу из книг про Муми-троллей Туве Янссон

О большом и беспокойном семействе муми-троллей Янссон написала восемь книг и множество рассказов, книг в картинках и пьес. Но славу и богатство ей принесли комиксы о них, которые она много лет рисовала для издательства Associated Press. На пике популярности эти комиксы издавали 58 издательств в 17 странах. Они выходили даже в США — для американцев Туве Янссон нарисовала комикс «Муми-тролли на Диком Западе».