Тест: угадайте факты из биографии Василия Шукшина

Шукшин был не только писателем, но и актером, режиссером, публицистом — и везде был человеком, который будто бы не умел жить и проявляться «вполголоса». Он ворвался в литературу и кино без подготовки, но с таким внутренним зарядом, что его заметили и приняли сразу. Время прошло, но герои Шукшина, упрямые, трепетные, странные, живые, остались с нами. И в этом, пожалуй, главное доказательство того, что он сказал о нас (и для нас!) что-то очень важное.