Тест: продолжите цитаты из фильмов с Натальей Крачковской

24 ноября 1938 года родилась харизматичная, яркая, фактурная Наталья Крачковская (ушла из жизни 3 марта 2016 года). Несмотря на большой вес и второстепенные роли, актрису горячо любила публика. Фраза «Знойная женщина, мечта поэта» из фильма «12 стульев», сказанная о ее героине мадам Грицацуевой, стала знаменитой. Зрителям она такой и запомнилась — привлекательной, страстной, верящей в любовь (к слову, актриса признавалась, что она похожа на свою героиню). А еще — очень жизнерадостной. В честь дня рождения знаменитости ВФокусе Mail составил тест, в котором нужно угадать ее цитаты.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

