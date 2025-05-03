Тест: сможете ли вы угадать продолжения цитат из фильма про Мэри Поппинс

3 мая 1956 года родилась актриса Наталья Андрейченко. Одна из ее самых известных ролей — Мэри Поппинс в фильме-мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания» в двух сериях («Леди Совершенство» и «Неделя кончается в среду»). К 69-летию актрисы ВФокусе Mail подготовил тест, в котором нужно угадать продолжения цитат из этого шедевра.