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Тест: сможете ли вы отличить Высоцкого от Лепса и Пугачевой

25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий. Порой даже те, кто хорошо знают и любят творчество певца, путают его с другими исполнителями. А что насчет вас? В честь 87-летия со дня рождения Высоцкого предлагаем пройти тест, в котором нужно отличить песни Высоцкого от произведений Шуфутинского, Лепса и других.

Авторы и эксперты
Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.