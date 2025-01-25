Тест: сможете ли вы отличить Высоцкого от Лепса и Пугачевой

25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий. Порой даже те, кто хорошо знают и любят творчество певца, путают его с другими исполнителями. А что насчет вас? В честь 87-летия со дня рождения Высоцкого предлагаем пройти тест, в котором нужно отличить песни Высоцкого от произведений Шуфутинского, Лепса и других.