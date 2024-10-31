Тест: смогли бы вы выжить в фильме ужасов

Отмечают его, кстати, совершенно по-разному: кто-то наряжается в костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу, а кто-то пересматривает хорроры, пробирающие до мурашек. Редакция ВФокусе Mail предлагает провести Хэллоуин небанально: станьте главным героем фильма ужасов и попробуйте собрать необходимое количество баллов выживания в тематической викторине.