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Тест: смогли бы вы выжить в фильме ужасов

В ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается международный праздник Хэллоуин, восходящий к традициям древних кельтов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Отмечают его, кстати, совершенно по-разному: кто-то наряжается в костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу, а кто-то пересматривает хорроры, пробирающие до мурашек. Редакция ВФокусе Mail предлагает провести Хэллоуин небанально: станьте главным героем фильма ужасов и попробуйте собрать необходимое количество баллов выживания в тематической викторине.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.