Отмечают его, кстати, совершенно по-разному: кто-то наряжается в костюмы, чтобы отпугнуть нечистую силу, а кто-то пересматривает хорроры, пробирающие до мурашек. Редакция ВФокусе Mail предлагает провести Хэллоуин небанально: станьте главным героем фильма ужасов и попробуйте собрать необходимое количество баллов выживания в тематической викторине.
Тест: смогли бы вы выжить в фильме ужасов
В ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня всех святых, отмечается международный праздник Хэллоуин, восходящий к традициям древних кельтов.
Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail