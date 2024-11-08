Тест Роршаха: что это такое и зачем он нужен

Каждый ответ характеризуют по пяти категориям: локализация (выбор для ответа всего изображения или его отдельных деталей); детерминанты (для формирования ответа могут быть использованы форма изображения, цвет, форма совместно с цветом и прочее); уровень формы (насколько адекватно форма изображения отражена в ответе); содержание (ответ может касаться людей, животных, неодушевленных предметов); оригинальность/популярность (оригинальными считаются очень редкие ответы, а популярными — те, что встречаются не менее чем у 30% обследуемых). Роршах в ходе исследований обнаружил, что участники, которые видят правильную симметричную фигуру в бесформенной чернильной кляксе, обычно трезво оценивают реальную ситуацию, способны к самокритике и самоконтролю.