Тест: продолжите строчку песен из фильма «Земля Санникова»

Земля Санникова, которая якобы находилась севернее Новосибирских островов, не давала покоя десяткам полярных исследователей. Впервые о ней заговорили в 1810 году, когда купец Яков Санников, уже открывший острова Столбовой и Фаддеевский, заявил о том, что видел на севере высокие горные пики, и предположил, что там находится terra incognita — еще не изведанная земля. Туда улетали перелетные птицы, и оттуда даже приходили северные олени.
Лишь в 1937 году в ходе аэроразведки станет ясно, что никакой Земли Санникова нет, а птицы летят на Канадский архипелаг. Также станет известно, что земля могла существовать, но давно исчезла. Скорее всего, она, как и Новосибирские острова, была сложена из вечной мерзлоты. Море размыло лед, и Земля Санникова ушла на дно. На ее месте была обнаружена отмель.
Но в 1900 году этого никто не знал. Отважные исследователи отправились за полярный круг, надеясь открыть Землю Санникова и найти славу. Но нашли только лишения и смерть. Эдуард Толль пропал, отправившись с «Зари» на север на собачьих упряжках. Его тело так и не было найдено.
В советское время Землю Санникова прославил одноименный роман Владимира Обручева, а потом и фильм, снятый по роману и вышедший на экраны в 1973 году. Популярности способствовала приключенческая тема и звездный состав картины: Олег Даль, Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин и Юрий Назаров.
Экспедиция Толля сумела сделать столько научных открытий, включая наблюдения за льдами, что ими пользуются до сих пор. Предлагаем нашим читателям в честь 125-летия с начала экспедиции пройти тест: продолжить фразу из фильма «Земля Санникова» и вспомнить некоторые факты о нем.
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.