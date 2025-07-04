Тест: продолжите строчку песен из фильма «Земля Санникова»

Лишь в 1937 году в ходе аэроразведки станет ясно, что никакой Земли Санникова нет, а птицы летят на Канадский архипелаг. Также станет известно, что земля могла существовать, но давно исчезла. Скорее всего, она, как и Новосибирские острова, была сложена из вечной мерзлоты. Море размыло лед, и Земля Санникова ушла на дно. На ее месте была обнаружена отмель.