Тест: продолжите строчку из стихотворения Осипа Мандельштама

Поэт Осип Мандельштам известен многим не только своими стихами, но и тяжелой судьбой. Он написал резкую эпиграмму в адрес Сталина, за что был отправлен в ссылку, где сильно подпортил себе здоровье. Умер Осип Эмильевич также в повторной ссылке через пять лет от тифа. Хоть Мандельштам писал и прозу, большинству он известен именно своей поэзией. Сегодня, 14 января, с момента рождения советского творца исполняется 135 лет. В этот день вместе вспомним его лучшие произведения.