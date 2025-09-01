Тест: продолжите строчку из песен «Песняров»

Настоящее звучание «Песнярам» придал пришедший в этом же году солист Леонид Борткевич. Это в его исполнении слушатели всего СССР знали такие песни как «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Олеся», «Купалинка» и «Александрина». В 1976 году прогремел шлягер «Вологда» — это песня все 1970-е годы была слышна из каждого распахнутого окна.