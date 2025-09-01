Тест: продолжите строчку из песен «Песняров»

Фактически группа образовалась гораздо раньше, но называлась она «Лявоны». Лидером группы стал Владимир Мулявин. Название «Песняры» было взято из стихотворения Янки Купалы «Песняру-белорусу».
Впервые ансамбль прогремел в 1970 году на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады СССР. Кроме народных и патриотических песен музыканты исполнили «Аве Мария!», чем окончательно сразили жюри.
Настоящее звучание «Песнярам» придал пришедший в этом же году солист Леонид Борткевич. Это в его исполнении слушатели всего СССР знали такие песни как «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Олеся», «Купалинка» и «Александрина». В 1976 году прогремел шлягер «Вологда» — это песня все 1970-е годы была слышна из каждого распахнутого окна.
Благодаря творческим конкурсам, коллектив быстро стал известен не только в СССР, но и в Европе.
С гастролями музыканты объездили полмира. Они побывали даже в Бирме, на Кубе и в Индии. В 1976 году с успехом гастролировали по США, став единственным советским музыкальным коллективом, который выступал в Америке.
В 1980-х годах состав коллектива поменялся, а сами «Песняры» стали больше экспериментировать, обращаясь к более крупным формам. Они ставили арт-проекты, рок-оперы. В 1990-х годах популярность пошла на спад — в страну хлынул иностранный музыкальный «ширпотреб». Сейчас «Песняры» переживают вторую молодость.
В честь этого легендарного коллектива, с музыкой которых связана молодость многих советских граждан, мы предлагаем пройти тест и продолжить строку из песен «Песняров».
