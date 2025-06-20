Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите строчки из песен и стихов Роберта Рождественского

93 года назад, 20 июня 1932 года, родился автор советских песен «Эхо», «Позвони мне, позвони» и «Погоня» поэт Роберт Рождественский.

Источник: РИА "Новости"

Судьба отмерила ему всего 62 года жизни, но за это время он успел написать множество прекрасных стихов и песен. Он был выпускником Литературного института, водил дружбу с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и Булатом Окуджавой и, несмотря на свою популярность, не любил советскую власть. И было за что: в 1963 году генсек Никита Хрущев разнес его за стихотворение «Да, мальчики» и приказал забыть, что такой поэт есть на свете. Рождественскому пришлось уехать на время в Киргизию. Опала закончилась, когда Хрущева сняли.

Лауреат премии Ленинского комсомола и государственной премии СССР, Роберт Рождественский трижды был в жюри Каннского фестиваля. Похоронен в Переделкино. Предлагаем нашим читателям пройти тест: продолжите знакомые строчки из песен и стихов Роберта Рождественского.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.