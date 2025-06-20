Тест: продолжите строчки из песен и стихов Роберта Рождественского

Судьба отмерила ему всего 62 года жизни, но за это время он успел написать множество прекрасных стихов и песен. Он был выпускником Литературного института, водил дружбу с Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским и Булатом Окуджавой и, несмотря на свою популярность, не любил советскую власть. И было за что: в 1963 году генсек Никита Хрущев разнес его за стихотворение «Да, мальчики» и приказал забыть, что такой поэт есть на свете. Рождественскому пришлось уехать на время в Киргизию. Опала закончилась, когда Хрущева сняли.