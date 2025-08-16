Популярные темы
Тест: продолжите фразу из советского фильма «Мираж»

16 августа 1951 года родилась звезда советского кино латвийская актриса Мирдза Мартинсоне.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

После фильма «Мираж», снятого в 1983 году по роману американского писателя Джеймса Чейза, 32-летняя Мирдза Мартинсоне стала настоящим секс-символом Советского Союза. Ее полные, чувственные губы, кокетливый, «несоветский» взгляд, рыжие волосы и стройная фигура в сексуальном купальнике сводили с ума мужское население страны и заставляли женщин безрезультатно искать на прилавках магазинов одежду, напоминающую «прикид» героини Мартинсоне.

А там было чем полюбоваться: дерзко поднятые воротнички модных блейзеров и облегающие комбинезоны, белые джинсы, юбки с вышивкой ришелье, асимметричные летние платья цвета пыльной розы, модные футболки… Все это можно было найти только в костюмерных Рижской студии, на которой сняли «Мираж».

Мирдза Мартинсоне звездой советского кино становиться не собиралась. Поступила в Рижский политех и должна была стать химиком. Но занятия в Народной студии киноактера сделали свое дело — Мартинсоне посоветовали поступить в Латвийскую консерваторию на театральный факультет. После окончания учебы актриса стала служить в рижском театре имени Райниса.

В кино играла второстепенные роли. Популярность на Мирдзу обрушилась именно после «Миража». Ее стали приглашать сниматься по всему СССР. Из-за яркой внешности играть чаще всего приходилось роковых красавиц и иностранок. Среди заметных ролей актрисы — Юдита из детектива «Фотография с женщиной и диким кабаном», Лидия Лисовская из «Отряда специального назначения» и разведчица Ниёле из фильма «Тайная прогулка».

Всего Мирдза Мартинсоне снялась в 45 фильмах. В честь ее дня рождения мы предлагаем читателям пройти тест «Продолжи фразу из фильма “Мираж”».

