Тест: продолжите фразу из произведения Ивана Тургенева

Сегодня, 9 ноября, отмечается 207-летие со дня рождения Ивана Тургенева — одного из величайших писателей XIX века, известного не только в России, но и за рубежом. Его перу принадлежат десятки бессмертных произведений: «Отцы и дети», «Записки охотника», «Ася», «Дворянское гнездо», «Рудин» и другие. Благодаря Тургеневу появилось понятие «тургеневская девушка» — образ миловидной, выразительной, но одновременно стойкой и цельной женщины.

В день рождения писателя предлагаем вспомнить некоторые цитаты и факты, связанные с его произведениями.