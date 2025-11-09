Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите фразу из произведения Ивана Тургенева

Сегодня, 9 ноября, отмечается 207-летие со дня рождения Ивана Тургенева — одного из величайших писателей XIX века, известного не только в России, но и за рубежом. Его перу принадлежат десятки бессмертных произведений: «Отцы и дети», «Записки охотника», «Ася», «Дворянское гнездо», «Рудин» и другие. Благодаря Тургеневу появилось понятие «тургеневская девушка» — образ миловидной, выразительной, но одновременно стойкой и цельной женщины.

В день рождения писателя предлагаем вспомнить некоторые цитаты и факты, связанные с его произведениями.

Еще больше тестов вы можете найти тут.