Тест: продолжите фразу из произведений братьев Стругацких

Вместе со своим братом Борисом Стругацким он написал такие знаковые для советской фантастики произведения, как «Хищные вещи века», «Гадкие лебеди», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Пикник на обочине» и другие повести и романы. В последние годы жизни писатель создавал и самостоятельные произведения. Например, «Дьявол среди людей», «Экспедиция в преисподнюю» или «Подробности жизни Никиты Воронцова».
Аркадий Стругацкий вместе с отцом Натаном принимал участие в боевых действиях как ополченец. Побывал в блокадном Ленинграде, в 1943 году был призван в армию и направлен на учебу в Военный институт иностранных языков, изучал английский и японский.
Свой первый рассказ написал в 1946 году. К творчеству его побудило чтение. Прочитав рассказ писателя Александра Казанцева «Взрыв», он впервые решил создать что-то свое. В рассказе описывался хтонический глубоководный хищник Канг, похожий на древнего динозавра. Произведение было написано тушью в тетради на 14 листов и снабжено иллюстрациями автора. С этой тоненькой тетрадки и начался долгий творческий путь братьев Стругацких, который вырос в отдельную мультивселенную и который до сих пор будоражит умы подростков.
Сотрудничать братья стали не сразу — только в 1956 году. Их тандем стал уникальным явлением советской и не только советской литературы. О том, как это происходило, неоднократно писали, но мы все же напомним: один из братьев писал текст, а второй его правил. Периодически Стругацкие менялись ролями.
Кроме этого, Аркадий Стругацкий был азартным переводчиком. Он перевел на русский язык произведения Акутагавы Рюноскэ, романы Нацумэ Сосэки, Санъютэя Энтё и других авторов. Вершиной своего мастерства переводчика он считал перевод японской героической поэмы «Сказание о Ёсицунэ».
