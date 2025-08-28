Тест: продолжите фразу из произведений братьев Стругацких

Свой первый рассказ написал в 1946 году. К творчеству его побудило чтение. Прочитав рассказ писателя Александра Казанцева «Взрыв», он впервые решил создать что-то свое. В рассказе описывался хтонический глубоководный хищник Канг, похожий на древнего динозавра. Произведение было написано тушью в тетради на 14 листов и снабжено иллюстрациями автора. С этой тоненькой тетрадки и начался долгий творческий путь братьев Стругацких, который вырос в отдельную мультивселенную и который до сих пор будоражит умы подростков.