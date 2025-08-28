Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите фразу из произведений братьев Стругацких

28 августа 1925 года родился писатель Аркадий Стругацкий.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

Вместе со своим братом Борисом Стругацким он написал такие знаковые для советской фантастики произведения, как «Хищные вещи века», «Гадкие лебеди», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», «Пикник на обочине» и другие повести и романы. В последние годы жизни писатель создавал и самостоятельные произведения. Например, «Дьявол среди людей», «Экспедиция в преисподнюю» или «Подробности жизни Никиты Воронцова».

Аркадий Стругацкий вместе с отцом Натаном принимал участие в боевых действиях как ополченец. Побывал в блокадном Ленинграде, в 1943 году был призван в армию и направлен на учебу в Военный институт иностранных языков, изучал английский и японский.

Свой первый рассказ написал в 1946 году. К творчеству его побудило чтение. Прочитав рассказ писателя Александра Казанцева «Взрыв», он впервые решил создать что-то свое. В рассказе описывался хтонический глубоководный хищник Канг, похожий на древнего динозавра. Произведение было написано тушью в тетради на 14 листов и снабжено иллюстрациями автора. С этой тоненькой тетрадки и начался долгий творческий путь братьев Стругацких, который вырос в отдельную мультивселенную и который до сих пор будоражит умы подростков.

Сотрудничать братья стали не сразу — только в 1956 году. Их тандем стал уникальным явлением советской и не только советской литературы. О том, как это происходило, неоднократно писали, но мы все же напомним: один из братьев писал текст, а второй его правил. Периодически Стругацкие менялись ролями.

Кроме этого, Аркадий Стругацкий был азартным переводчиком. Он перевел на русский язык произведения Акутагавы Рюноскэ, романы Нацумэ Сосэки, Санъютэя Энтё и других авторов. Вершиной своего мастерства переводчика он считал перевод японской героической поэмы «Сказание о Ёсицунэ».

В честь этого талантливого писателя мы предлагаем читателям пройти тест и продолжить фразы из произведений братьев Стругацких.

Еще больше тестов вы можете найти тут.