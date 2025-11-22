Тест: продолжите фразу из произведений Виктора Пелевина

Виктор Пелевин — один из самых загадочных писателей. Российский и советский автор почти не давал интервью, не появлялся на публике и не присутствовал на вручении многочисленных премий и наград. Более того, в какой-то момент в его существовании вообще стали сомневаться. Однако знакомые, коллеги и преподаватели подтвердили, что Пелевин существует. При этом существует достаточно успешно, постоянно выпуская новые произведения и вызывая споры читателей на различные темы. 22 ноября писателю исполняется 63 года. Предлагаем вам пройти тест на знание творчества Пелевина и дополнить его наиболее интересные и популярные цитаты.