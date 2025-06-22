Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите фразу из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского

21 июня 1910 года на свет появился известный советский поэт Александр Твардовский — автор знаменитой военной поэмы «Василий Тёркин». Эту поэму поэт начал писать еще во время Зимней войны с Финляндией, продолжил в 1942 году, и она сразу же была опубликована в не законченном виде — так читателям понравился главный герой поэмы бывалый солдат Василий Тёркин. Окончательную форму произведение приняло только в 1945 году. Поэма имеет 30 глав, каждая из которых посвящена отдельному эпизоду из жизни Василия Тёркина. Предлагаем нашим читателям вспомнить строки Твардовского и пройти тест: «Продолжите фразу Василия Тёркина из поэмы Твардовского».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.