Тест: продолжите фразу из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского

21 июня 1910 года на свет появился известный советский поэт Александр Твардовский — автор знаменитой военной поэмы «Василий Тёркин». Эту поэму поэт начал писать еще во время Зимней войны с Финляндией, продолжил в 1942 году, и она сразу же была опубликована в не законченном виде — так читателям понравился главный герой поэмы бывалый солдат Василий Тёркин. Окончательную форму произведение приняло только в 1945 году. Поэма имеет 30 глав, каждая из которых посвящена отдельному эпизоду из жизни Василия Тёркина. Предлагаем нашим читателям вспомнить строки Твардовского и пройти тест: «Продолжите фразу Василия Тёркина из поэмы Твардовского».