Тест: продолжите фразу из мультфильма «Ежик в тумане»

Писать стихи Сергей Козлов начал в школе. После ее окончания работал на заводе, затем наборщиком в типографии, кочегаром. В 1961 году поступил в Литературный институт имени Горького. В 1976 году Сергей Козлов поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. По его дипломной работе был снят фильм «Новая старая сказка», получивший несколько фестивальных наград. Однако работа в кино не увлекла Сергея Козлова, и он продолжил писать сказки для взрослых и детей. Кроме знаменитой сказки «Ежик в тумане» он написал еще 34 сказки и сценарии к 11 мультфильмам, самыми известными из которых стали «Как Ежик и Медвежонок меняли небо» (1985 год), «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год» (1975 год) и другие.