Тест: продолжите фразу из фильмов, в которых снималась Наталья Варлей

22 июня 2025 года самой известной «пленнице» России и «отличнице, спортсменке и комсомолке» Наталье Варлей исполнилось, страшно сказать, 78 лет. Образы, которые она воплотила в советских фильмах, давно стали классикой кинематографа. После дебютной роли в комедии Леонида Гайдая ей долго предлагали играть «легковесных» героинь. А она отказывалась, мечтая о драмах и сложных образах. И достигла своего, в 1984 году получив Государственную премию им. Крупской за роль в фильме «Не хочу быть взрослым».

Талантливый человек талантлив во всем. Она играла на сцене театра имени Станиславского, снималась в кино и телеспектаклях (был такой ныне уже почти забытый жанр постановки произведений), окончила Литературный институт, вела телепередачи и писала книги и песни. В зрелом возрасте стала верующей и четко обозначила свою патриотическую позицию по поводу СВО: «Это борьба за справедливость!» В честь этой неординарной актрисы мы предлагаем нашим читателям пройти тест — продолжите фразу из фильма, в котором снималась Наталья Варлей.