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Тест: продолжите фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»

10 мая 1978 года в городе Одессе начали снимать легендарный советский фильм «Место встречи изменить нельзя». Картина стала культовой в СССР, а ее герои — Глеб Жеглов и Володя Шарапов — были примером для советских школьников. Во время премьеры фильма в стране падала преступность, улицы пустели. Его посмотрели все и быстро разобрали на цитаты, которые ушли гулять в народ. Пройдите тест и продолжите фразы из знаменитой кинокартины «Место встречи изменить нельзя».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.