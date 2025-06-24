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Тест: продолжите фразу из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»

38 лет назад, 23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Фильм стал популярным, а фразы из него сразу раздергали на цитаты. Режиссер Алла Сурикова собрала в картине потрясающий актерский состав. Каждая из звезд уже могла обеспечить фильму успех: Олег Табаков, Леонид Ярмольник, Спартак Мишулин, Николай Караченцев, Михаил Боярский, Лев Дуров, Игорь Кваша, а так же Наталья Крачковская, Галина Польских и несравненная Наталья Фатеева. Ну и конечно, большую часть популярности картине принес Андрей Миронов, сыгравший обаятельного героя Феста, — этот фильм оказался последним в его жизни.

Мы предлагаем вспомнить любимых актеров и пройти тест: продолжите фразу из фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.