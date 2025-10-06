Тест: продолжите цитаты героев Ролана Быкова

В 1947 году он все же сумел поступить в Щукинское училище. Служил в московском ТЮЗе, в студенческом театре МГУ, в Ленкоме. С 1954 года снимался в кино. В 1959 году сыграл главную роль, Акакия Акакиевича, в фильме режиссера Алексея Баталова «Шинель», после чего на 30 лет ушел работать в кино. На киностудии «Мосфильм» сыграл больше 100 ролей, сам поставил 10 детских и юношеских фильмов, ставших классикой кинематографа. Среди них «Айболит-66», «Внимание! Черепаха!», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Пропало лето» и другие.