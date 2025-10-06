Тест: продолжите цитаты героев Ролана Быкова

Актер, режиссер и сценарист Ролан Быков был одним из самых талантливых людей советского кинематографа. Дети обожали его за яркие роли сказочных персонажей, взрослые — за характерность, жизненность и точность ролей. И только советские чиновники не любили его так же сильно, как любили зрители, — некоторые картины с ним пролежали на полках по 15 — 20 лет.
Он родился в Киеве 12 октября 1929 года, в пятилетнем возрасте родители увезли его в Москву. С детства был артистичен, но когда попытался поступить в театральные вузы столицы, везде получил отказ из-за роста в 158 сантиметров и плохой дикции.
В 1947 году он все же сумел поступить в Щукинское училище. Служил в московском ТЮЗе, в студенческом театре МГУ, в Ленкоме. С 1954 года снимался в кино. В 1959 году сыграл главную роль, Акакия Акакиевича, в фильме режиссера Алексея Баталова «Шинель», после чего на 30 лет ушел работать в кино. На киностудии «Мосфильм» сыграл больше 100 ролей, сам поставил 10 детских и юношеских фильмов, ставших классикой кинематографа. Среди них «Айболит-66», «Внимание! Черепаха!», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Пропало лето» и другие.
В 1980-х годах зрителей потрясла его картина «Чучело», за которую режиссера пытались обвинить в клевете на советскую школу. Когда фильм наконец прорвался на экраны, у Ролана Быкова случился инфаркт.
Умер великий актер и режиссер Ролан Быков в 1998 году. В день его памяти мы предлагаем вспомнить его творчество и продолжить фразы его героев из разных фильмов.
Еще больше тестов вы можете найти тут.