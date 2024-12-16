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Тест: продолжите цитату из произведений Джейн Остин

16 декабря 1775  года родилась Джейн Остин — английская писательница и сатирик, ставшая провозвестницей реализма в литературе. Предлагаем пройти тематический тест от редакции ВФокусе Mail, чтобы узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в ее работах.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

249 лет назад в Стивентоне (Великобритания) родилась Джейн Остин. Будучи талантливым автором, девочка начала писать в 11 лет, однако ее имя узнали лишь после того, как она умерла в 1817 году. Тогда ее брат Генри опубликовал биографическую справку в первом издании «Нортенгерского аббатства», в которой раскрыл личность автора.

Сама Джейн, хотя никогда не видела своего имени в печати, подарила миру великие произведения — романы «Гордость и предубеждение», «Чувство и чувствительность», «Эмма» и «Доводы рассудка».

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.