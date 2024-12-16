Тест: продолжите цитату из произведений Джейн Остин

249 лет назад в Стивентоне (Великобритания) родилась Джейн Остин. Будучи талантливым автором, девочка начала писать в 11 лет, однако ее имя узнали лишь после того, как она умерла в 1817 году. Тогда ее брат Генри опубликовал биографическую справку в первом издании «Нортенгерского аббатства», в которой раскрыл личность автора.