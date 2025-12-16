Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите цитату из фильма «Не горюй»

Премьера шедеврального фильма Георгия Данелии «Не горюй!» (лучшего в его творчестве, по его собственному мнению) состоялась больше полувека назад, но история его создания до сих пор читается как отдельный сценарий.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail

Идея экранизации выросла не из студийного заказа, а из семейной любви к литературе. Мать режиссера, Мери Анджапаридзе, обожала роман французского писателя Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен» и именно она предложила сыну не просто снять фильм, а переосмыслить его по-грузински.

Данелия пошел дальше адаптации: он решил «переселить» французских персонажей в грузинскую среду, сделав их ближе, теплее и понятнее себе самому. Название картины тоже родилось из визуальной памяти — в одном из тбилисских музеев режиссер увидел фотографии старых улочек с духанами, носившими поэтические названия. Одно из них стало именем фильма, другое перекочевало в декорации. Давайте вспомним интересные факты об этой замечательной кинокартине — и проверим, как хорошо вы помните цитаты из нее.

Еще больше тестов вы можете найти здесь