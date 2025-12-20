Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: продолжите цитату из фильма «Морозко»

60 лет назад вышла телесказка «Морозко». Ее до сих пор смотрят с тем же удовольствием — и дети, и взрослые. Никаких компьютерных эффектов тогда не было: иней на лице Морозко, его борода и ледяной облик делались вручную, с помощью грима, ваты и терпения. Часть «зимних» пейзажей вообще снимали не в разгар зимы, а в межсезонье, а ощущение холода создавали светом, дымом и операторской работой.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail

Отдельное удовольствие — пересматривать работы актеров, зная, как сложились их судьбы. Именно в «Морозко» Инна Чурикова впервые громко заявила о себе в кино, сыграв Марфушеньку — гротескно, смешно и так, что персонаж запомнился на десятилетия. Ну и гений Георгия Милляра тут развернулся в полный рост, конечно. При этом сказка оказалась понятной не только советскому зрителю: фильм получил приз на Венецианском кинофестивале и стал одной из самых узнаваемых русских киносказок за рубежом. Давайте проверим, как хорошо вы помните цитаты из фильма.

Еще больше тестов можно найти тут.