Тест: продолжите цитату из фильма «Морозко»

Отдельное удовольствие — пересматривать работы актеров, зная, как сложились их судьбы. Именно в «Морозко» Инна Чурикова впервые громко заявила о себе в кино, сыграв Марфушеньку — гротескно, смешно и так, что персонаж запомнился на десятилетия. Ну и гений Георгия Милляра тут развернулся в полный рост, конечно. При этом сказка оказалась понятной не только советскому зрителю: фильм получил приз на Венецианском кинофестивале и стал одной из самых узнаваемых русских киносказок за рубежом. Давайте проверим, как хорошо вы помните цитаты из фильма.