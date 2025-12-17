Тест: продолжите цитату из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

В 1979 году на экраны вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». История у него долгая. Сценарист Марк Розовский, режиссер Сандро Товстоногов, поэт Юрий Ряшенцев и композитор Максим Дунаевский сначала создали музыкальный спектакль по мотивам романов Александра Дюма для сцены московского ТЮЗа. Постановка шла с большим успехом почти четыре года, а когда ее сняли с репертуара, авторам неожиданно предложили перенести историю на телевидение. Так родилась идея не просто экранизации, а полноценного музыкального фильма, где песни должны были стать ключевой частью повествования и сразу запоминаться зрителю.