Тест: продолжите цитату из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

В 1979 году на экраны вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». История у него долгая. Сценарист Марк Розовский, режиссер Сандро Товстоногов, поэт Юрий Ряшенцев и композитор Максим Дунаевский сначала создали музыкальный спектакль по мотивам романов Александра Дюма для сцены московского ТЮЗа. Постановка шла с большим успехом почти четыре года, а когда ее сняли с репертуара, авторам неожиданно предложили перенести историю на телевидение. Так родилась идея не просто экранизации, а полноценного музыкального фильма, где песни должны были стать ключевой частью повествования и сразу запоминаться зрителю.

Оксана Файрклоуг
Автор ВФокусе Mail

Розовский полностью переработал пьесу, превратив три сценических акта в три телевизионные серии, а Ряшенцев и Дунаевский написали для фильма несколько новых композиций. Именно Дунаевский сыграл решающую роль в судьбе Михаила Боярского, убедив режиссера, что в центре истории должен быть актер, который не только играет, но и поет.

Изначальный кастинг был совсем другим

Режиссером фильма стал Георгий Юнгвальд-Хилькевич — страстный поклонник Дюма и человек с большим опытом работы в музыкальном кино. Он сразу утвердил Олега Табакова на роль Людовика XIII и Алису Фрейндлих на роль Анны Австрийской, а вот остальные персонажи подбирались долго и непросто.

На раннем этапе распределение ролей выглядело иначе, чем в итоговой версии: Д’Артаньяна должен был играть Александр Абдулов, Атоса — Василий Ливанов, Рошфора — Михаил Боярский, Миледи — Елена Соловей, Бэкингема — Игорь Костолевский, а Констанцию — Евгения Симонова. Уже позже этот первоначальный расклад начал меняться, и именно из этих перестановок в итоге родился тот самый актерский ансамбль, который стал легендой. Рассказываем, почему состав поменялся, — и проверяем, хорошо ли вы помните цитаты из всенародно любимого фильма.

