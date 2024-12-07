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Тест: попробуйте угадать аэропорты мира по фотографиям

На искусственном острове или украшенный скульптурами из «Властелина колец»: в Международный день гражданской авиации попробуйте угадать, где находятся эти необычные аэропорты.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Ежегодно 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Официально праздник учредили в 1994 году, в честь 50-летия со дня подписания 52-странами Конвенции о международной гражданской авиации. С тех пор прошло 80 лет, самолеты стали более инновационными, аэропорты — комфортабельными и стильными, а пассажиры получили возможность совершать перелеты по всему миру.

В честь международного праздника предлагаем совершить виртуальное путешествие: пройдите тематический тест от редакции ВФокусе Mail, чтобы узнать интересные факты о самых необычных аэропортах мира.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.