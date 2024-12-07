Тест: попробуйте угадать аэропорты мира по фотографиям

Ежегодно 7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Официально праздник учредили в 1994 году, в честь 50-летия со дня подписания 52-странами Конвенции о международной гражданской авиации. С тех пор прошло 80 лет, самолеты стали более инновационными, аэропорты — комфортабельными и стильными, а пассажиры получили возможность совершать перелеты по всему миру.