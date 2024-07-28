Тест: отличаете ли вы языческие и христианские обычаи?

28 июля отмечается День Крещения Руси — значимое событие, изменившее историю и культуру нашего народа. Крещение князем Владимиром Святославичем стало поворотным моментом, открывшим новую эру в истории. Однако процесс замещения язычества был очень долгим, и на самом деле длится до сих пор. Многие языческие обычаи и праздники тесно переплелись с христианскими. Сможете ли вы отличить языческие и христианские обычаи?