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Тест: отличаете ли вы языческие и христианские обычаи?

28 июля отмечается День Крещения Руси — значимое событие, изменившее историю и культуру нашего народа. Крещение князем Владимиром Святославичем стало поворотным моментом, открывшим новую эру в истории. Однако процесс замещения язычества был очень долгим, и на самом деле длится до сих пор. Многие языческие обычаи и праздники тесно переплелись с христианскими. Сможете ли вы отличить языческие и христианские обычаи?

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.