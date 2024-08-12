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Тест: определите «правду» и «ложь» из жизни Альфреда Хичкока

13 августа 1899 года родился культовый режиссер Альфред Хичкок. За свою жизнь он снял 52 фильма, и практически все из них заставляли зрителей нервничать, не отрывая глаз от экрана, когда невинных людей несправедливо обвиняли в преступлениях, невольные свидетели запутывались в сетях интриг, а безумно влюбленные начинали подозревать друг друга в страшных заговорах. При этом, личная жизнь Хичкока была не менее интересной и местами даже более «пугающей».

Проверьте свою интуицию и узнайте интересные факты из жизни режиссера фильмов «Психо», «Ребекка» и «Птицы» в тесте ВФокусе Mail.

Кристина Корчанова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.