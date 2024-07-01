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Тест: насколько хорошо вы знаете историю образования в СССР

70 лет назад, 1 июля 1954 года, в СССР вернулись к совместному обучению в школах. В этот день Совет министров издал соответствующее постановление. Предыдущие 11 лет мальчики и девочки учились раздельно.

Источник: РИА "Новости"

В честь юбилея предлагаем вам пройти тест по истории образования СССР.

Айгуль Сабитова

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.