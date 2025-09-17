Популярные темы
Тест: угадайте, кто из знаменитых поэтов и писателей СССР был выпускником Литературного института

92 года назад 17 сентября 1933 года был основан Литературный институт имени Горького. Десятки лет уникальный советский вуз готовил поэтов, писателей, редакторов и переводчиков. Сразу же после развала СССР начались споры о том, а нужен ли он вообще, и можно ли научить писателя писать, а поэта — сочинять стихи. Мы спорить об этом не будем, а скажем лишь, что и сегодня институт выполняет свою роль — помогает творческим людям систематизировать знания по литературе, отточить мастерство и найти свое место в этом сложном мире. Предлагаем вам пройти тест и угадать, кто их знаменитых поэтов и писателей был выпускником Литературного института, а кто — нет.

