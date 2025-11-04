Популярные темы
Тест: какие мифы о Минине и Пожарском оказались правдой

4 ноября в России празднуется День народного единства. Выбрали эту дату не просто так — считается, что именно в эту дату несколько столетий назад народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польской интервенции. Очередное наступление памятной даты — хороший повод вспомнить историческое событие, проверить свои знания о нем, а возможно и узнать что-то новое о том подвиге народа.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail

