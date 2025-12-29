Тест: как вы планируете новогодние праздники

А если добавить немного детективной интриги? До 20 января 2026 года на образовательной платформе Учи.ру дети и подростки — от дошкольников до 11-классников — могут стать сыщиками в новогоднем онлайн-квесте «Птерлок и загадки театра». Вместе с завриком Птерлоком юные детективы расследуют загадочные происшествия в театре, решают интерактивные задания и получают подарки от партнеров. А самые внимательные сыщики смогут выиграть суперприз.
Пока дети разгадывают тайны, родители тоже могут окунуться в новогоднее приключение, но уже в своей роли: проверить, насколько вы готовы к подготовке праздника, расставить приоритеты и оценить свои организационные навыки. Наш тест «Новогодние приключения» поможет понять, где все идет по плану, а где можно добавить ловкости и смекалки — и подарит немного праздничного детективного настроения.
Еще больше тестов можно найти тут.