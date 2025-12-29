Тест: как вы планируете новогодние праздники

Пока дети разгадывают тайны, родители тоже могут окунуться в новогоднее приключение, но уже в своей роли: проверить, насколько вы готовы к подготовке праздника, расставить приоритеты и оценить свои организационные навыки. Наш тест «Новогодние приключения» поможет понять, где все идет по плану, а где можно добавить ловкости и смекалки — и подарит немного праздничного детективного настроения.